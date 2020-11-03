Тищенко оконфузился с поздравлением Усика

Народный депутат Верховной Рады 9-го созыва, заместитель главы депутатской фракции "Слуга народа" Николай Тищенко оконфузился, поздравляя украинского боксера Александра Усика с победой над Дереком Чисорой.

Во-первых, Тищенко лишь сегодня добрался до instagram, чтобы опубликовать пост в поддержку украинского супертяжа, хотя бой состоялся ночью 1 ноября (время киевское). Во-вторых, внимательные пользователи заметили, что нардеп ошибся и написал "С перемогою", чем и насмешил подписчиков.

Телеграф напоминает, что Усик единогласным решением судей победил Чисору в 12-раундовом поединке на вечере бокса в Британии 31 октября. После победы украинец вызвал на бой чемпиона мира Энтони Джошуа. Кроме того, избитый Дерек принес Александру в раздевалку бургер. На нашем сайте доступны видео лучших моментов поединка украинца с британцем, а также полное видео боя.