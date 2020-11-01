Чисора после поражения накормил Усика бургером (Фото, Видео)

В субботу, 31 октября, в Лондоне на "Уэмбли-Арене" состоялся большой вечер профессионального бокса, главным поединком которого стал бой украинца Александра Усика (17-0, 13 КО) и британца Дерека Чисоры (32-9, 23 КО).

Украинский боксер победил британца по очкам: 117–112, 115–113 дважды

После своего поражения Дерек Чисора решил угостить своего оппонента Александра Усика и его команду бургерами.

Боксеры устроили небольшой перекус в дружественной атмосфере.

Известно, что Александр Усик - едва ли не единственный из оппонентов Дерека Чисоры, к которому британец хорошо относится. Ранее он бросал стол в Диллиана Уайта, плевал в лицо Владимиру Кличко и давал пощечину его старшему брату Виталию Кличко. При этом о своем последнем сопернике он не сказал ни одного плохого слова. Наоборот - Чисора заявил, что действительно уважает Усика, назвав его очень хорошим парнем.

Напомним, что в планах у Александра Усика титул абсолютного чемпиона мира в хэвивейте, поэтому сразу же после своего триумфа в бою с Дереком Чисорой, он записал обращение к действующему чемпиону в супертяже Энтони Джошуа, вызвав его на ринг.