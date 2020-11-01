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Мир любит сильных: Усик прокомментировал бой против Чисоры

Мир любит сильных: Усик прокомментировал бой против Чисоры
Обновлено 08:53 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

В последний день октября, в Лондоне на "Уэмбли-Арене" состоялся большой вечер профессионального бокса от промоутерской компании Эдди Хирна Matchroom Boxing. Главным поединком вечера стал бой украинца Александра Усика (17-0, 13 КО) и британца Дерека Чисоры (32-9, 23 КО).

Украинский супертяж в очередной раз показал свою мощь, выиграв бой единогласным решением судей: 117-112, 115-113 дважды.

Александр Усик решил прокомментировать свою победу на Дереком Чисорой.

Он поблагодарил свою группу поддержки: "Всем спасибо за поддержку!!! Моей семье,команде,близким и каждому кто смотрел этот поединок или просто переживал!!!".

"Мир Любит Сильных!", - добавил он.

Усик - Чисора: лучшие моменты боя

Напомним, что сразу же после своего триумфа в бою с Дереком Чисорой, Александр Усик записал обращение к действующему чемпиону в супертяже Энтони Джошуа, вызвав его на ринг.

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Дерек Чисора, Бокс, Александр Усик.

Автор:

Телеграф
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