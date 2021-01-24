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Чтобы убивать - такого раньше не было: экс-сотрудник СБУ о "разборках" в верхушке спецслужбы

Чтобы убивать - такого раньше не было: экс-сотрудник СБУ о "разборках" в верхушке спецслужбы
10:18 Сегодня Телеграф Фото: censor.net

Появилась информация, что задержали полковника "Альфы" СБУ Юрия Расюка, которого подозревают в подготовке убийства бригадного генерала СБУ Андрея Наумова. В заказе убийства подозревается якобы бывший замглавы СБУ Дмитрий Нескоромный, который, по некоторым данным, сбежал во время задержания.

Как такая ситуация вообще стала возможна? О чём это говорит – и к каким последствиям может привести? Своим мнением с «Телеграфом» поделился бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности Иван Ступак.

«Громкое задержание в СБУ говорит о том, что спецслужба оказалась втянута в решение тактических задач для Офиса президента. После того, как в сеть просочилась информация о проведенном задержании, сама спецслужба более чем 24 часа хранила гробовое молчание. И это только подрывает общественное доверие к официальной версии, опубликованной позже», - считает Иван Ступак.

По его словам, в отечественной спецслужбе в разное время творились (да и, собственно, продолжают твориться) разные вещи. Но до откровенного криминала в отношении своих же коллег они не спускались.

«Оболгать, подслушать, записать, обокрасть, нажаловаться, сбить с должности или даже подставить - это ДА. Но вот чтобы убить – это точно НЕТ, - уверяет Иван Ступак. - Один из фигурантов – Дмитрий Нескоромный, который не так давно даже был заместителем главы СБУ Ивана Баканова, по праву считался и продолжает считаться человеком, приближенным к экс-главе Офиса президента Андрею Богдану. Скорее всего, Офис президента в лице его нового руководителя Андрея Ермака использовал СБ Украины для того, чтобы по разным соображениям сделать очень больно Андрею Иосифовичу».

Эксперт продолжает: «В качестве примера использования СБУ в личных целях сразу же вспоминается как в июле 2020 сотрудниками СБ по подозрению в мошенничестве был задержан Дмитрий Штанько, который записывал компрометирующие беседы с братом Андрея Ермака – Денисом. И который, в свою очередь, определенно работал по прямому указанию Дмитрия Нескоромного. С тех пор, о Дмитрии Штанько нет никакой информации».

Важным моментом Иван Ступак считает то, что на этапе избрания меры пресечения одному из задержанных по этому делу, в последний момент на судью было оказано давление со стороны СБУ. И из зала заседания были удалены все присутствующие. Кроме того, возле здания Шевченковского суда, находилась группа поддержки СБУ в составе семи микроавтобусов с сотрудниками спецподразделения «Альфа».

«Далее дело о подготовке убийства бригадного генерала СБУ Андрея Наумова, вероятно на долгие месяцы, перейдет из официальной плоскости в закрытую стадию под вывеской «тайна следствия». А судьба фигурантов будет решаться не в судебном порядке, а в Офисе президента Украины. Даже сейчас можно говорить о том, что в этом деле больше белых пятен, чем генералов в СБУ», - резюмирует Иван Ступак.

"Телеграф" собрал все версии о том, где на данный момент может находиться Нескоромный.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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СБУ, Дмитрий Нескоромный, Юрий Расюк, Иван Ступак.
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