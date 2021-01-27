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Тимошенко объяснилась за переписку с Ермаком в Раде

Тимошенко объяснилась за переписку с Ермаком в Раде
14:19 Сегодня Телеграф Тимошенко

Лидер фракции «Батькивщина» дала комментарий журналистам в кулуарах Верховной Рады. Главным вопросом была переписка Юлии Тимошенко с главой Офиса президента Андреем Ермаком. Оппозиционный политик подтвердила факт общения с представителем власти.

«Я буду говорить со всеми чиновниками без исключения, в том числе и при власти, для того, чтобы изменить ситуацию», - объяснила Тимошенко.

По ее словам, коммуницирование с властью идет с целью переориентировать её на работу для страны. Таким образом политик пытается использовать все возможности для изменения стратегии государства. А сейчас, по словам Тимошенко, Украина отдаёт ресурсы, возможности, землю и финансы глобальным финансовым спекулянтам, а в стране остаются только долги и бедность.

Ранее, журналисты подловили переписку лидера «Батькивщины» с Ермаком во время заседания Парламента. Главу ОП интересовало, поговорила ли Тимошенко с неким Сергеем, чья фамилия не указывается. В ответ она написала, что уже поговорила с заместителем спикера Рады Русланом Стефанчуком и "объяснила ситуацию". Также Тимошенко пригласила Ермака в гости.

Стоит отметить, что в ноябре "Батькивщина" объявила о переходе в оппозицию к власти.

Напомним, ранее Тимошенко наделала шума в сети из-за своего нового имиджа.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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Верховная Рада, Юлия Тимошенко, Андрей Ермак.
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