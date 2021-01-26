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Тимошенко в Раде подловили на переписке с Ермаком (фото)

Тимошенко в Раде подловили на переписке с Ермаком (фото)
Обновлено 14:44 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

Главу партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко заметили за перепиской с главой Офиса президента Андреем Ермаком.

Соответствующие фотографии были обнародованы изданием "Буквы". 

Как видно на снимках, Ермака интересовало поговорила ли Тимошенко с неким Сергеем, чья фамилия не указывается. В ответ она написала, что уже поговорила с заместителем спикера Рады Русланом Стефанчуком и "объяснила ситуацию". 

Звонок Ермака Тимошенко

Переписка Ермака и Тимошенко

Также на снимках видно, что в предыдущем разговоре, который судя по всему состоялся в день рождения президента Владимира Зеленского (25 января), Тимошенко пригласила Ермака в гости в ближайшее время. 

Переписка Ермака и Тимошенко

"Представляю, сколько людей хочет сегодня поздравить президента. Вам сегодня нелегко. Я уже в Киеве, материалы подготовила. Готова продолжить наш разговор, приглашаю вас в гости вечером в ближайшие удобные вам дни. Обнимаю", - писала Тимошенко.

Переписка Ермака и Тимошенко

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Отметим, что"Батькивщина" формально находится в оппозиции ко властям Украины. Однако несмотря на это, иногда нардепы этой партии выступают в поддержку законопроектов, продвигаемых "слугами". Например, так было при голосовании за госбюджет на 2021 год.

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Верховная Рада, Юлий Тимошенко, Андрей Ермак.
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