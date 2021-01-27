За кого вы готовы голосовать на выборах прямо сейчас? Опрос "Телеграфа"

В понедельник, 26 января, Киевский международный институт социологии (КМИС) обнародовал данные рейтинга президента Украины Владимира Зеленского за январь, который упал практически в 5,5 раз, и составляет 13,4% по сравнению с 73,22% голосов, которые украинцы отдали ему на президентских выборах 2019 года.

"Телеграф" решил провести собственный опрос, за кого же готовы голосовать украинцы на президентских выборах, если бы они происходили в ближайшие выходные.

Кроме семи кандидатов, ранее предложенных социологами КМИСа – Владимира Зеленского, Петра Порошенко, Игоря Смешко, Виктора Медведчука, Владимира Гройсмана, Юлии Тимошенко, Юрия Бойко, предлагается, по желанию, проголосовать за Сергея Притулу или же предложить свой вариант.

Как сообщал "Телеграф", по данным на декабрь, в случае, если бы президентские выборы проходили в последний день зимы, рейтинг Зеленского был бы не больше 26,5%, то есть падение рейтинга за месяц составило 13,1%.