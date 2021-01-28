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"Слуга народа" переплюнула всех: эксперт объяснил обвал рейтингов правящей партии

"Слуга народа" переплюнула всех: эксперт объяснил обвал рейтингов правящей партии
06:31 Сегодня Телеграф

Рейтинг правящей партии "Слуга народа" обвалился на четвертое место, поскольку людей в Украине пугают невыполненные обещания и отсутствие стратегии у политиков.

Об этом украинский политический эксперт Алексей Голобуцкий рассказал в комментарии "Телеграфу".

Он объяснил, что в среднем в Украине 10-15% населения всегда голосуют за власть, но, судя по снижению рейтингов президентской партии, - "люди не чувствуют, что власть – это власть".

Дела украинских политиков всегда так или иначе не соответствовали обещаниям, но "Слуга народа" в этом переплюнула всех, считает Голобуцкий.

"Причем "Слуга народа" даже не стала обычной политпартией. В ней нет стержня, идеологии, стратегии. И это пугает людей не меньше, чем не выполненные обещания", - добавил политтехнолог.

Больше по теме читайте в материале на "Телеграфе": "На Банковой сейчас все в ступоре". Названо условие, при котором власть Зеленского начнет разваливаться.

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Валерия Куценко
Автор: Валерия Куценко
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Украина, Рейтинги, Слуга народа.
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