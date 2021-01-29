Экстренное появление Дублинского на "1+1" вызвало обсуждение в соцсетях: что произошло

Ранее США ввели санкции против Дубинского, Онищенко и окружения Деркача из-за вмешательства в президентские выборы Соединенных Штатов.

В политической программе "Право на владу" на канале "1+1" решили обсудить такое решение США.

Народный депутат от "Слуги народа" Александра Дубинского пришел на ток-шоу. Программу традиционно вела Наталья Мосийчук, а выпуск назывался "Ветер с Америки".

Один из вопросов, который поднимался в студии касался санкций США против украинских политиков, а именно "Почему в санкционный список США оказались украинские депутаты?".

Александра Дубинский заявил, что эти санкции "в результате юридической работы" будут сняты, "потому что под ними нет фундамента".

"Я говорил президенту... что это аферисты, которые следующими будут пытаться вводить санкции, условно, против Ермака, против Арахамии... против вас, Владимир Александрович. Если вы этого не понимаете, вы будете следующим", – сказал народный депутат в свое оправдание.

Кроме того, Дубинский заявил, что он уверял президента, что не нарушил ни одного украинского закона.

В соцсетях начали активно обсуждать выпуск программы и позицию канала 1+1 в этом вопросе:

Олександр Лємєнов напомнил нардепу о том, что его США блокируют в соцсетях: " Дубинский, как там дела? Тебя скоро из всех соцсетей, как прокаженного, выбросят. Зато будешь ездить в Сызрань".

Журналист издания "Новое время" Кристина Бердянских пишет: "Народный депутат Дубiнський в эфире программы "Право на власть» на 1 + 1 сетуют на фейки против него со стороны ГПК)))".

Журналист Роман Кравец предположил, что канал "1+1" стал оппозиционным:

Журналист "Украинской правды" Алексей Братущак спрашивает, почему в программе телеканала ток-шоу "Право на власть" отсутствует, а его анонсируют.

"А что и за "ветер из Америки", ради которого Плюсы экстренно изменили сетку эфира? В программе телеканала "Право на власть" нет, а его анонсируют. Волнуюсь за Америку. Неужели какой-то очередной ураган сносит кому крышу?). Хотя вот ведущая говорит, что "как всегда в четверг" выходит ток-шоу. Неужели кто-то врет?)", - пишет журналист.

Пользователи комментируют пост и подмечают, что остальные приглашенные депутаты от "Слуги народа" не пришли, а выпуск вышел скорее всего, чтобы реабилитировать Дубинского.

Напомним, 11 января 2021-го США ввели санкции против депутата от Слуги народа Александра Дубинского и медиа-ресурсов депутата Андрея Деркача, как части связанной с РФ сети влияния.

28 января YouTube заблокировал канал народного депутата Александра Дубинского.