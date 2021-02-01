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Дубинскому приготовиться? Зеленский пригрозил нардепам уголовными делами за вмешательство в выборы в США

Дубинскому приготовиться? Зеленский пригрозил нардепам уголовными делами за вмешательство в выборы в США
17:01 Сегодня Телеграф

Гарант конституции Владимир Зеленский возмущен историей о связях украинских нардепов с попыткой повлиять на выборы в США. Об этом он заявил в эфире программы "Axios", которая выходит на платформе HBO. Ролик разместили и на сайте главы государства.

На вопрос, "стоит ли вопрос преследования украинским правосудием народных депутатов, которые содействовали российскому вмешательству в президентские выборы в США ?", Владимир Зеленский ответил:  "Стоит, обязательно. И не только перед этими депутатами, а перед всеми. Я хочу, чтобы было заведено уголовное дело по этому поводу".

Также президент отметил тему  записей разговора с на то время вице-президентом США Джо Байденом.

"… Как этот разговор был записан, кем он был записан, кому он был передан или продан – этим всем занимаются правоохранительные органы. Уже есть наработки, и скоро будут результаты. Я очень хочу, чтобы в этом списке, как и в санкционном списке, были все фамилии. Депутатами какой партии они бы ни были.  Поэтому следует поднимать вопрос лишения мандатов, выхода из партии, но мы должны иметь весь список - даже тех, кто занимал очень высокие должности до моего президентства", - отметил Зеленский.

Как видно из контекста речи президента, речь скорей всего идет о народном депутате Александре Дубинском. Именно его США внесли в санкционный список, а позже платформа YouTube удалила канал политика.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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Санкции, Владимир Зеленский, Александр Дубинский.
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