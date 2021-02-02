Скачать
Вторник, 02.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
После смерти роженицы в Ровно доулу точно не накажут, - акушер-гинеколог Дмитрий Говсеев
После смерти роженицы в Ровно доулу точно не накажут, - акушер-гинеколог Дмитрий Говсеев
В Украине второй день выявляют не больше 2,5 тысяч новых случаев коронавируса: статистика 2 февраля
В Украине второй день выявляют не больше 2,5 тысяч новых случаев коронавируса: статистика 2 февраля
Так выглядит "перемирие": пуля снайпера пробила каску и ранила бойца ВСУ на Донбассе (фото)
Так выглядит "перемирие": пуля снайпера пробила каску и ранила бойца ВСУ на Донбассе (фото)
Каспаров увидел признаки раскола в окружении Путина: что происходит
Каспаров увидел признаки раскола в окружении Путина: что происходит

В США Украине пообещали серьезную помощь: что попросили взамен

В США Украине пообещали серьезную помощь: что попросили взамен
Обновлено 09:33 Сегодня Телеграф

Во время телефонного разговора главы МИД Украины Дмитрия Кулебы с  Энтони Блинкеном, главой американского Государственного департамента, США пообещали сильную двухпартийную поддержку Украины, но не без ответных обязательств.

Об этом говорится на официальном сайте правительства США.

""Он (Блинкен, - Авт.) пообещал и далее оказывать серьезную экономическую и военную помощь США Украине", - говорится в сообщении.

При этом для США суверенитет Украины остается в приоритете.

В свою очередь, Блинкен указал, что США ждут от Украины прогресса в борьбе с коррупцией и реализации верховенства закона и экономических реформ, которые "укрепят институты Украины и обеспечат светлое и процветающее будущее для всех украинцев".

Как сообщал "Телеграф", Джо Байден выдвинул кандидатуру Блинкена на пост главы Госдепа 23 ноября. Сенат утвердил его кандидатуру 26 января 2021 года, в тот же день он принес присягу и вступил в должность. 

Свою карьеру Блинкен начал еще при Билле Клинтоне. Во время события Майдана он следил за ситуацией в стране, а в 2017 году даже выступал за предоставление Украине летального оружия. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
Просмотры: 214

Все по теме:

Украина, США, МИД, Дмитрий Кулеба, Энтони Блинкен.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Теща меньше чем за минуту освободила зятя из автозака в Брянске: видео повеселило сеть
02 Ведущие "Орла и решки" сыграли свадьбу (фото, видео)
03 Дубинского исключили из фракции "Слуга народа": первые детали
04 После исключения Дубинского Арахамия заговорил о возможности создания коалиции с "Батькивщиной"
05 Медведчук обошел Порошенко в альтернативном опросе "Соцмониторинга"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В США Украине пообещали серьезную помощь: что попросили взамен
В США Украине пообещали серьезную помощь: что попросили взамен
В Киеве неизвестные открыли стрельбу, а затем пытались скрыться от полиции (видео)
В Киеве неизвестные открыли стрельбу, а затем пытались скрыться от полиции (видео)
Умер украинский режиссер Сергей Проскурня: друзья и знакомые не могут поверить в это
Умер украинский режиссер Сергей Проскурня: друзья и знакомые не могут поверить в это
День сурка: что это за праздник и какие традиции соблюдаются в этот день
День сурка: что это за праздник и какие традиции соблюдаются в этот день
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь