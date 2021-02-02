В США Украине пообещали серьезную помощь: что попросили взамен

Во время телефонного разговора главы МИД Украины Дмитрия Кулебы с Энтони Блинкеном, главой американского Государственного департамента, США пообещали сильную двухпартийную поддержку Украины, но не без ответных обязательств.

Об этом говорится на официальном сайте правительства США.

""Он (Блинкен, - Авт.) пообещал и далее оказывать серьезную экономическую и военную помощь США Украине", - говорится в сообщении.

При этом для США суверенитет Украины остается в приоритете.

В свою очередь, Блинкен указал, что США ждут от Украины прогресса в борьбе с коррупцией и реализации верховенства закона и экономических реформ, которые "укрепят институты Украины и обеспечат светлое и процветающее будущее для всех украинцев".

Как сообщал "Телеграф", Джо Байден выдвинул кандидатуру Блинкена на пост главы Госдепа 23 ноября. Сенат утвердил его кандидатуру 26 января 2021 года, в тот же день он принес присягу и вступил в должность.

Свою карьеру Блинкен начал еще при Билле Клинтоне. Во время события Майдана он следил за ситуацией в стране, а в 2017 году даже выступал за предоставление Украине летального оружия.