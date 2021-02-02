На фоне протестов в России, Кулеба поговорил с главой дипломатии ЕС о новых санкциях против Кремля

Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель намерен посетить Россию, однако накануне визита он позвонил главе МИД Украины Дмитрию Кулебе.
Об этом сообщает пресс-служба МИД.
В ведомстве сообщили, что Боррель дал обещание, что позиция ЕС по Украине не изменится до полного выполнения Россией Минских соглашений.
Помимо того они обсудили ситуацию в России и решительно осудили насилие силовиков против мирных демонстрантов и системные нарушения прав человека в РФ.
"Дмитрий Кулеба поднял вопрос применения против РФ нового санкционного режима ЕС в области прав человека, который, среди прочего, должен распространяться и на виновных в преследовании граждан Украины во временно оккупированном Крыму", - говорится в сообщении.
В свою очередь Боррель пообещал, что озвучит в России четкую и неизменную позицию ЕС относительно непризнания попыток аннексии Крыма.
Как сообщалось ранее, США готовы пойти на уступки Германии в строительстве "Северного потока 2".