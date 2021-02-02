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На фоне протестов в России, Кулеба поговорил с главой дипломатии ЕС о новых санкциях против Кремля

На фоне протестов в России, Кулеба поговорил с главой дипломатии ЕС о новых санкциях против Кремля
Обновлено 17:33 Сегодня Телеграф Фото: УНН

Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель намерен посетить Россию, однако накануне визита он позвонил главе МИД Украины Дмитрию Кулебе.

Об этом сообщает пресс-служба МИД

В ведомстве сообщили, что Боррель дал обещание, что позиция ЕС по Украине не изменится до полного выполнения Россией Минских соглашений. 

Помимо того они обсудили ситуацию в России и решительно осудили насилие силовиков против мирных демонстрантов и системные нарушения прав человека в РФ

"Дмитрий Кулеба поднял вопрос применения против РФ нового санкционного режима ЕС в области прав человека, который, среди прочего, должен распространяться и на виновных в преследовании граждан Украины во временно оккупированном Крыму", - говорится в сообщении. 

В свою очередь Боррель пообещал, что озвучит в России четкую и неизменную позицию ЕС относительно непризнания попыток аннексии Крыма. 

Как сообщалось ранее, США готовы пойти на уступки Германии в строительстве "Северного потока 2"

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Все по теме:

ЕС, Россия, МИД, Дмитрий Кулеба, Жозеп Боррель.
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