Из Рады предложили выгнать журналистов канала Медведчука: в потасовке ударили нардепа (видео)

В четверг, 4 февраля, на заседании Рады потребовали выгнать журналистов заблокированных каналов "112 Украина", "ZIK" и "NewsOne", вследствие чего началась потасовка, в которой задели нардепа ОПЗЖ Олега Волошина.

Видео с заседания публикует "Страна" на своем канале в Телеграм.

Нардеп от фракции "Голос" Роман Лозинский, выступая с трибуны Верховной Рады, заявил что "рашизм" должен уйти не только с экранов ТВ, но и ложи для прессы. Кроме того, нардеп отпускал колкости в сторону своих коллег из фракции ОПЗЖ, заявляю что у них "подгорает".

После этого народный депутат Илья Кива двинулся в сторону трибуны. Дорога ему была преграждена сторонниками Лозинского. Началась толкучка во время который один из депутатов сильно толкнул члена фракции ОПЗЖ Олега Волошина. К трибуне сбежалось несколько десятков народных избранника. Вскоре конфликт удалось погасить и все вернулись на свои места.

Напомним, 19 декабря 2019 года в Верховной Раде после заседания Комитета по вопросам аграрной политики, на котором рассматривался законопроект об открытии рынка сельхозземли, произошла драка.