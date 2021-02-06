"Ответ прилетит": Кулеба спрогнозировал реакцию России на санкции против каналов Медведчука

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что Россия непременно ответит на блокировку ряда телеканалов "правой руки" Виктора Медведчука Тараса Козака.

Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.

По мнению Кулебы, сейчас у Кремля есть более важные дела, но блокирование пророссийских каналов там не забудут и "ответ прилетит".

"Но я думаю, что мы должны подходить к этому вопросу как зрелое государство. Так или иначе, нам Россия худшее, что могла, уже сделала, незаконно оккупировав наши территории", - сказал глава МИД.

Кулеба отметил, что Украине стоит быть готовой к ежедневной борьбе, а украинцам стоит понимать, что за жесткую защиту своих интересов непременно последует ответ.

Тем не менее, он признал, что на данный момент не знает, где именно Кремль нанесет удар, однако в настоящее время идет работа над тем, чтобы все органы власти были готовы к его отражению.

Также Кулеба поблагодарил экспертов, украинскую общественность и простых граждан за поддержку решения Украины в этом вопросе.

Как сообщалось ранее, телеканал "Наш", который связывают с бывшим регионалом Евгением Мураевым, после блокировки каналов "112 Украина", "ZIK" и "NewsOne" увеличил аудиторию в 3,5 раза всего за один день.