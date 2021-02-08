На форум, где выступает Зеленский, пришли националисты и сторонники каналов Медведчука: ситуация накалена (фото, видео)

Ни дня без уличных акций. В Киеве опять наметилось противостояние сторонников и противников запрета вещания "112 Украина", "ZIK" и "NewsOne".

В понедельник, 8 февраля, в здании Киевского международный конференц-центра "Парковый" стартовал трехдневный Всеукраинский форум "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы". На открытии с речью выступил президент Украины Владимир Зеленский.

А под стенами КВЦ началась акция протеста против отключения телеканалов "112 Украина", "ZIK" и "NewsOne". Вскоре туда же подтянулись и политические оппоненты – активисты партии "Национальный корпус". Полиция сейчас сдерживает националистов и не дает им пройти. Как сообщает наш журналист, пока обошлось без инцидентов, информирует telegram-канал "PavlovskyNews".

"Стало известно, что сегодня в Киеве ОПЗЖ собирает проплаченный митинг в поддержку пророссийских каналов. С самого утра в столицу свозят титушок, которым раздают удостоверения журналистов. Возможно, планируются провокации. Активисты Национального Корпуса и ветераны российско-украинской войны вышли к псевдожурналистам", – сообщает youtube-канал партии "Национальный корпус".

Напомним, в субботу, 6 февраля, В Киеве под офисом телеканалов "Наш" и "Интер" прошла акция протеста патриотических организаций.