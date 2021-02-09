Бесконечно докупать голоса в Раде у Зеленского не хватит ресурсов, ему придется распустить парламент, - политолог

Политолог Кирилл Сазонов уверен, что президенту Украины Владимиру Зеленскому, учитывая, что власть в Украине фактически перешла в руки олигархов - Игоря Коломойского и Рината Ахметова, в скором времени придется распустить парламент.

Такое мнение он высказал в интервью "Телеграфу".

"Очень похоже, у Зеленского скоро не останется вариантов, кроме внеочередных выборов Верховной Рады и формирования коалиции с новыми игроками. Это пугает многих на Банковой и в парламенте, но агония монобольшинства не может продолжаться вечно. Беспомощность президента в данном случае очень плохо сказывается на его рейтинге", - сказал он.

Политолог для подтверждения своих слов привел два очень показательных примера - голосование за бюджет – без "Батькивщины" и "Довиры" голосов бы не было и провал назначения Юрия Витренко на должность министра энергетики.

"Мы видим, как дважды провалили голосование за Юрия Витренко на пост вице-премьера. Даже после личной просьбы президента. Так что коалиция Офису президента нужна. Но потенциальные партнеры ставят слишком жесткие условия – та же "Батькивщина" или "За Майбутне" хотят кресло премьера при таком сценарии. На это Банковая пока пойти не готова. Но и бесконечно докупать голоса не хватит никаких ресурсов. Потому что партнеры давно не берут деньгами, а в качестве расчета требуют кресла в системе исполнительной власти", - разъяснил Сазонов, резюмировав, что так долго продолжаться не может.

Подробнее об этом, читайте в материале "Телеграфа": Шмыгаля сделают громоотводом, решение уже принято... но есть один момент, - политолог Кирилл Сазонов.