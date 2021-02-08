Зеленский не может назначить нового премьера: раскрыты подробности

Несмотря на неудовлетворительные результаты работы нынешнего Кабинета министров, отправить правительство в отставку на Банковой не решатся.

Об этом рассказал "Телеграфу" политолог Кирилл Сазонов.

По его словам Офис президента удовлетворен премьером Украины Денисом Шмыгалем, как главой правительства без политических амбиций.

"Уникальная ситуация – в стране все знают фамилию президента, но половина не знает, кто у нас премьер", - сказал Сазонов.

Вместе с тем, он обратил внимание на то, что экономические результаты работы правительства Шмыгаля "трудно назвать успешными". В пример он поставил ситуацию с вакцинацией и вопросы тарифов.

В таких условиях для ОПУ премьер и Кабмин должны стать "громоотводом", считает политолог.

"Их обвинят во всех провалах и отправят в отставку на радость избирателям", - сказал он.

Однако проблема в другом, подчеркивает Сазонов. Несмотря на то, что Рада может отправить правительство в отставку в любой момент, у нее нет голосов для того, чтобы назначить новый.

"Плюс, новый премьер должен быть компетентным в экономике, чтобы исправлять ситуацию и выводить страну из кризиса", - добавил Сазонов.

Больше о внутриполитических играх в Украине читайте в материале "Телеграф": Шмыгаля сделают громоотводом, решение уже принято... но есть один момент, - политолог Кирилл Сазонов.