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Зеленский не может назначить нового премьера: раскрыты подробности

Зеленский не может назначить нового премьера: раскрыты подробности
Обновлено 19:26 Сегодня Телеграф Фото: КМУ

Несмотря на неудовлетворительные результаты работы нынешнего Кабинета министров, отправить правительство в отставку на Банковой не решатся. 

Об этом рассказал "Телеграфу" политолог Кирилл Сазонов

По его словам Офис президента удовлетворен премьером Украины Денисом Шмыгалем, как главой правительства без политических амбиций. 

"Уникальная ситуация – в стране все знают фамилию президента, но половина не знает, кто у нас премьер", - сказал Сазонов. 

Вместе с тем, он обратил внимание на то, что экономические результаты работы правительства Шмыгаля "трудно назвать успешными". В пример он поставил ситуацию с вакцинацией и вопросы тарифов. 

В таких условиях для ОПУ премьер и Кабмин должны стать "громоотводом", считает политолог. 

"Их обвинят во всех провалах и отправят в отставку на радость избирателям", - сказал он. 

Однако проблема в другом, подчеркивает Сазонов. Несмотря на то, что Рада может отправить правительство в отставку в любой момент, у нее нет голосов для того, чтобы назначить новый.

"Плюс, новый премьер должен быть компетентным в экономике, чтобы исправлять ситуацию и выводить страну из кризиса", - добавил Сазонов. 

Больше о внутриполитических играх в Украине читайте в материале "Телеграф": Шмыгаля сделают громоотводом, решение уже принято... но есть один момент, - политолог Кирилл Сазонов.

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Все по теме:

Верховная Рада, Кабмин, Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль, ОПУ.
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