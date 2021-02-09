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США влияют на ситуацию на Донбассе: политолог указал на важный момент

США влияют на ситуацию на Донбассе: политолог указал на важный момент
Обновлено 11:42 Сегодня Телеграф

Несмотря на то, что США давно влияют на ситуацию в зоне военного конфликта на Донбассе, Россия не хочет видеть Соединенные Штаты в качестве участника в Нормандском формате. Тоже касается и Великобритании.

Такое мнение в интервью "Телеграфу" выказал политолог Кирилл Сазонов.

Позиция России по Нормандскому формату однозначна – Кремль не хочет там видеть США или Великобританию. Что вполне логично, так как в Москве не хотят усиливать лагерь своих противников. До последнего времени Вашингтон это устраивало, - говорит он.

По словам политолога, США и без участия в Нормандском формате могут вести прямые переговоры с Москвой и вводить санкции самостоятельно.

Для них нет критической необходимости входить в Нормандский формат для участия в процессе. Америка и без того влияет на ситуацию. И Великобритания не отстает по санкционному давлению. Так что эти форматы и процессы уже давно запущены, - объяснил Сазонов.

Подробнее о том, на что Украине стоит делать ставку в отношениях с Западом и Россией, читайте в материале "Телеграфа": Шмыгаля сделают громоотводом, решение уже принято... но есть один момент, - политолог Кирилл Сазонов.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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США, Донбасс, Война на Донбассе.
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