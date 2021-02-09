Нескоромный впервые появился на видео и пригрозил разоблачением коррупционных схем

9 февраля бывший замглавы СБУ Дмитрий Нескоромный выложил в сети видеообращение, в котором пригрозил украинским властям разоблачением коррупционных схем, которые присутствуют в СБУ.

Об этом он сообщил в своем Телеграм-канале.

По его словам, власти Украины объявили его в международный розыск и по совету адвокатов ему прийдется поменять стратегию защиты.

"Как именно я буду поступать дальше, будет зависеть от того, как пройдут переговоры. Их сейчас ведут мои юристы с представителями Европейских правоохранительных органов. Это не простые переговоры, мне сделали определенное предложение, на которое я не могу согласиться, поскольку я являюсь действующем сотрудником Службы безопасности Украины", - сообщил Нескоромный.

Он подчеркнул, что никогда не будет работать против Украины, однако он готов предоставить европейцам информацию о коррупции в высших эшелонах власти.

"У меня есть данные по разворовыванию международной помощи, есть данные по выводу денег из госбанков, Ощад банка, приват банка, скоро будут данные по UKRSIBBANK и Укргазбанку и многие другие факты", - отметил он.

Нескоромный также готов предоставить украинскому обществу информацию о том, что сейчас происходит в СБУ.

"К сожалению сейчас Служба безопасности Украины не работает в интересах страны, многие сотрудники завербованы и работают в пользу тех или иных иностранных разведок, торговля данными, контрабанда, транзит наркотиков - этим занимаются целые подразделения спецслужбы. При этом глава СБУ - Иван Баканов не контролирует ситуацию в ведомстве. Часто он даже не понимает, что происходит, им играют, в своих интересах окружение из нечистоплотных людей, по этой причине нет полной картины происходящего и у президента", - рассказал бывший замглавы СБУ.

По его словам, фактически высшим руководством страны "манипулируют негодяи с целью личной наживы".

Стоит напомнить, что ранее бывшего заместителя главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова Дмитрия Нескоромного заподозрили в связях с Россией.