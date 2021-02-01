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Бывшего зама Баканова заподозрили в связях с Россией

Бывшего зама Баканова заподозрили в связях с Россией
Обновлено 20:16 Сегодня Телеграф Фото: Фокус

Бывшего заместителя главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова Дмитрия Нескоромного заподозрили в связях с Россией. 

Об этом сообщает пресс-служба СБУ

"Как видно из отдельных аудиозаписей, опубликованных в СМИ, вероятно, не обошлось здесь и без российского следа. Поэтому будет подробно изучена возможная связь подозреваемого со спецслужбами страны-агрессора", - рассказал Баканов во время выступления на закрытом совместном заседании Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и Комитета по вопросам правоохранительной деятельности. 

На фоне этого, издание Українські Новини сообщило, что СБУ объявила Нескоромного в международный розыск. 

В спецслужбе обещают проверить информацию о его связях с Россией, а также дать оценку о наличии в его действиях признаков попадающих под квалификацию статьи о государственной измене. 

Как сообщалось ранее, в Киеве задержали полковника "Альфы" СБУ Юрия Расюка, которого подозревают в подготовке убийства бригадного генерала СБУ Андрея Наумова. 

Помимо Расюка в деле фигурирует и Нескоромный, он по предварительной версии сбежал с места задержания и теперь, по разным данным, может скрываться в России либо в Европе.

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СБУ, Иван Баканов, Дмитрий Нескоромный.
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