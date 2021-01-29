"Владимир Владимирович – красавчик": в сеть слили запись "разговора Нескоромного"

В распоряжение журналистов попала запись разговора, где якобы фигурирует бывший первый заместитель председателя Службы безопасности Дмитрий Нескоромный, которого считают организатором подготовки убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.

Соответствующее аудио опубликовало издание "Украинская правда" в своем Telegram-канале.

Во время разговора якобы Нескоромный передает привет "московской семье" и называет российского президента Владимира Путина "красавчиком".

Кроме того, во время разговора человек с голосом, похожим на голос Нескоромного приветствует одного из собеседников с Новым годом "по московскому времени".

Также подписанный Нескоромным собеседник жалуется, что не посмотрел "Владимира Владимировича", имея в виду, по всей видимости, новогоднее поздравление Путина.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, какую сумму организатор предложил за убийство бригадного генерала СБУ Андрея Наумова.

Также СБУ предъявила подозрение Нескоромному в организации подготовки убийства Наумова.