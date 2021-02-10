Украину будут расшатывать изнутри: Тука озвучил сценарий

Закрытие каналов Медведчука несет определенные риски для Украины, причем развитие ситуации может пойти по двум направлениям.

Таким мнением с "Телеграфом" поделился бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий, председатель Луганской военно-гражданской администрации (2015-2016 годы) Георгий Тука.

"Первые вариант - риски задействования для дестабилизации ситуации пророссийски ориентированных групп боевиков, которые рассредоточены по всей территории нашей страны. Второй (более вероятный) – возобновления сценария уже забытого съезда в Северодонецке, когда осенью 2004-го там, на «всеукраинском съезде депутатов всех уровней», пытались огласить о создании «Юго-восточной украинской автономной республики", - отметил чиновник.

По мнению Георгия Туки, окружение Медведчука сейчас попытается через подконтрольных депутатов местных уровней провести консолидацию под знаменем защиты интересов местного самоуправления.

После этого, они смогут выдавать "претензии из-за введения санкций, постепенно трансформируя их в тезисы о "преследовании русского языка", "защите свободы слова" и т.д. И это – серьезная угроза национальной безопасности", - считает Тука.

Детальнее об этом читайте в материале: "На Донбассе видят, что Россия их кинула: Георгий Тука о каналах Медведчука и угрозе развала Украины".