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Деньги в Европе любят больше демократии: эксперт объяснил провал Украины в ПАСЕ

Деньги в Европе любят больше демократии: эксперт объяснил провал Украины в ПАСЕ
23:29 Сегодня Телеграф

Украина не смогла "выбить" российскую делегацию из ПАСЕ поскольку европейская бюрократия "любит" взносы РФ и делать бизнес с поставщиками нефти и газ из России.

Такое мнение в комментарии "Телеграфу" озвучил политолог Кирилл Сазонов.

"Европейская бюрократия и бизнес любят деньги. Любят взносы РФ в международные организации, любят делать бизнес с российскими поставщиками нефти и газа", - отметил эксперт.

По его словам, демократические ценности также очень важны для ЕС, но не настолько сильно, как деньги. И этот факт важно понимать в выстраивании отношений с условным Западом. 

Он убежден, что интересы бизнеса всегда важнее красивых слов о правах человека и демократии. Это касается не только ПАСЕ, но и "Северного потока-2", поставок германских энергоблоков в Крым и работы филиалов европейских компаний в РФ.

"Мир циничен - и бесполезно игнорировать этот факт. Вообще игнорировать реальность обходится очень дорого. Из всех видов роскоши "розовые очки" - самая дорогая", - подчеркнул Сазонов.

Подробнее по теме читайте в материале "Телеграфа": Шмыгаля сделают громоотводом, решение уже принято... но есть один момент, - политолог Кирилл Сазонов.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, ПАСЕ, ЕС, Россия.
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