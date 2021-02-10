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Богдан потроллил Зеленского из-за снегопадов и рассказал, как поднять рейтинг

Богдан потроллил Зеленского из-за снегопадов и рассказал, как поднять рейтинг
11:29 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Экс-глава Офиса президента Украины Андрей Богдан подшутил над президентом Украины Владимиром Зеленским из-за его старого пиар ролика, в котором нынешний глава государства убирал снег.

Об этом Богдан сообщил в своем Фейсбуке.

"Подсказочка для политиков))) +5% рейтинга", - так прокомментировал челлендж Зеленского он.

Стоит отметить, что на теме снега не один раз пиарился мэр Киева Виталий Кличко и другие мэры.

Совсем недавно, 8 февраля мэр Львова Андрей Садовой вышел на улицы города и самостоятельно убирал снег.

садовой убирает снег 

Садовой убирает снег на улице

Фото: hromadske.ua.

Ранее бывший президент Украины Виктор Ющенко также пропарился, когда толкал пожную машину.

Ющенко толкае пожарную машину

Ющенко толкает машину пожарных

Фото: УП.

Напомним, что в Украину на смену циклону Tristan, который засыпал снегом большую часть страны, придет циклон Ulf из-за чего снег и мокрый снег не прекратятся и 10 февраля. 

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Владимир Зеленский, Андрей Богдан.
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