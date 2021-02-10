Богдан потроллил Зеленского из-за снегопадов и рассказал, как поднять рейтинг

Экс-глава Офиса президента Украины Андрей Богдан подшутил над президентом Украины Владимиром Зеленским из-за его старого пиар ролика, в котором нынешний глава государства убирал снег.
Об этом Богдан сообщил в своем Фейсбуке.
"Подсказочка для политиков))) +5% рейтинга", - так прокомментировал челлендж Зеленского он.
Стоит отметить, что на теме снега не один раз пиарился мэр Киева Виталий Кличко и другие мэры.
Совсем недавно, 8 февраля мэр Львова Андрей Садовой вышел на улицы города и самостоятельно убирал снег.
Фото: hromadske.ua.
Ранее бывший президент Украины Виктор Ющенко также пропарился, когда толкал пожную машину.
Фото: УП.
Напомним, что в Украину на смену циклону Tristan, который засыпал снегом большую часть страны, придет циклон Ulf из-за чего снег и мокрый снег не прекратятся и 10 февраля.