Мандат важнее товарища: как "слуги народа" после угроз Зеленского "слили" Дубинского

Президента Украины Владимира Зеленского не устраивало положение дел, поэтому он решил напомнить нардепу от "Слуги народа" Александру Дубинскому, кто главный в стране. Так, президент применил механизм, который объяснил, что шантаж голосами может обернуться против самих шантажеров.

Об этом сообщили в материале Украинской Правды.

Замечательный пример олигархических разборок в украинской верхушке, это провалы в назначении Юрия Витренко вицепремьер-министром энергетики. При том, что именно Зеленский продвигал его кандидатуру и лично "унижался" и уговаривал "слуг" проголосовать.

В свою очередь президента такой ход дел не устроил и он решил напомнить, "кто главный в стране". Так, Зеленский должен был найти механизм, который бы объяснил, что шантаж голосами может обернуться против самих шантажоров.

Хорошим примером такого "механизма" послужило голосование за закон о референдуме.

"Группа Коломойского" получила от своего покровителя команду не голосовать. Но на этот раз встретила неожиданно жесткую реакцию. Глава фракции Давид Арахамия написал в партийный чат очень недвусмысленное предостережение: "Это водораздел. Относительно всех, кто НЕ будет голосовать, будет стоять вопрос об исключении из фракции", - говорится в материале УП.

И это сработало. Важно, что такая угроза, если не была лично президентской, то точно с ним согласовывалась.

Вторым шагом по возвращению субъектности Зеленского во фракции также касался людей Коломойского, а именно - близкого к нему депутата Дубинского.

"Несмотря на публичные атаки, давление со стороны медиа-империи Коломойского и аффилированных с ним Telegram-каналов, Зеленский додавил ситуацию, и 1 февраля Дубинского исключилы из президентской фракции", - сообщили в УП.

После чего сразу начались разговоры о возможном "исходе" группы Коломойского с "Слуги народа" и развал монобольшинства.

"Дубинского бросили и очень некрасиво. Он работал не против Байдена, а против Порошенко. И Банковая ему молча подмигивала, поощряла, когда они с Деркачем делали то, что делали.

А потом о нем просто вытерли ноги. Теперь же у него, как в 37-м году: люди переходят на другую сторону улицы, когда его видят ", - рассказывает собеседник УП в близких окружении Коломойского.

При этом, другие депутаты вряд ли будут выходить из фракции в знак солидарности с Дубинским.

"То есть на самом деле оказалось, что мандат президентской фракции важнее солидарность с "одногруппником" Дубинский", - подчеркивает информатор в окружении Коломойского.

Стоит напомнить, что сейчас Офис президента вынужден не только искать "партнеров на раз", но и потенциальных союзников на случай развала монобольшинства.