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Зеленский нашел замену Разумкова: журналисты узнали о новых проблемах президента в Раде

Зеленский нашел замену Разумкова: журналисты узнали о новых проблемах президента в Раде
Обновлено 14:07 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

Президента Владимира Зеленского не устраивает самостоятельность спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова поэтому он уже ищет ему замену, которой вполне может оказаться преданный ему вице-спикер Руслан Стефанчук.

Об этом говорится в материале Украинской Правды.

"Уже больше года отношения президента и Дмитрия Разумкова напоминают жизнь супругов, переживает глубокий кризис: внутри оба готовы к разводу, но как-то до сих пор не нашли повода", - говорит собеседник УП.

Так, главный упрек к спикеру - своей показной самостоятельностью Разумков якобы нарушил неписаное соглашение Зе! Команды.

"Когда ближайшая команда президента зашла во власть, между нами был заключен такой неписаный договор: мы все работаем на одного человека - Зеленского. А своим имиджем, отдельными политическими проектами, если захотим, будем заниматься уже на следующие выборы", - объясняет один из близких к президенту депутатов "СН".

"Дима сразу начал вести свою игру и работать на себя", - объясняет причину президентское возмущение депутат.

Разумков действительно с самого начала работы пытался проводить независимую от ОПГ линию. Это стало причиной ссор и конфликтов в первые недели после выборов. Самые серьезные бои Разумков вел с Андреем Богданом, который осенью 2019-го был "заведующим всего". Дела спикера улучшились после изменения человека в кресле главы ОПГ, как он того ожидал. Напротив, во времена Андрея Ермака главного человека парламента окончательно отрезали и от прямой коммуникации с президентом, и от возможности влиять на его решения.

Стоит отметить, что Зеленскому и самому очень не нравится метаморфоза Разумкова.

Об уровне "не" доверия в отношениях президента и спикера можно судить хотя бы по тому факту, что не так давно руководитель аппарата Совета, наиболее приближена к спикеру человек, работал "надзирателем" Банковой и неформально докладывал в ОПУ о работе Разумкова, его встречи и т.д.. Спикеру стоило огромного труда добиться, чтобы парламент уволил руководителя аппарата.

Со своей стороны Разумков "воздает" президенту небольшими, но регулярными публичными шпильками и демаршами: то на 5 вопросов не найдет времени, то за санкции против каналов Медведчука не проголосует

Предположить, что сейчас он уступит амбициями и откажется от своей роботы в представительство идей президента в Раде, очень сложно. Поэтому Банковой придется либо договариваться с ним, или попробовать его заменить.

На кого можно заменить Разумкова?

"Здесь у Зеленского вспомнили, что у президента уже есть представитель в парламенте. Так дословно называется позиция вицеспикера Руслана Стефанчука. В глазах Зеленского он остается верным, и, кстати, охотно избавился бы частицы "вице" в названии своей должности", - сообщил собеседник УП.

В окружении Зеленского говорят, что президент был бы не против подсадить Стефанчука на ступень выше в парламентской иерархии. Но есть проблема - это ступень уже занят.

Вполне вероятно, что ОП смог бы собрать подписи для инициирования отставки Разумкова. Может, Банковая даже нашла бы 226 голосов, чтобы его освободить.

"Первое - как объяснить людям, почему Разумков с самым власти уровнем доверия, должен уйти с должности? Есть какие-то серьезные претензии к спикеру, кроме образ Зе?

Второе - достаточно Стефанчук влияния и популярности в Раде, чтобы депутаты согласились за него проголосовать?" - отмечает собеседник УП.

Поэтому Офис президента решил не спешить со сменой руководства парламента, а для начала медийно прокачать Стефанчука.

Стоит напомнить, что на данный момент Офис президента вынужден не только искать "партнеров на раз", но и потенциальных союзников на случай развала монобольшинства. 

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Владимир Зеленский, Дмитрий Разумков, Руслан Стефанчук.
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