Война по всем фронтам: в Украине рассказали, как будет развиваться история с блокировкой каналов Медведчука

После блокировки президентом Украины Владимиром Зеленским телеканалов Zik, NewsOne и 112 Украина Россия не остановиться и может применить гибридную войну на всех фронтах.

Такое мнение в комментарии "Телеграфу" озвучил дипломат, народный депутат 9-го созыва (фракция "Слуга народа"), член Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко.

"Думаю, мы увидим продолжение. Нет сомнения, что РФ финансирует значительно больше информационных ресурсов на территории Украины, чем телеканалы Zik, NewsOne и 112 Украина", - отметил эксперт.

По его словам, Служба безопасности Украины уже работает в этом направлении.

"Будет и другая сторона – судебная борьба. Гибридная война продолжается. На всех фронтах", - прогнозирует дипломат.

Член комитета ВР подчеркивает, что РФ умеет комбинировать военные и невоенные методы.

"На Донбассе мы сейчас наблюдаем тренировки ДРГ, снайперов. На море РФ ведет себя и вовсе агрессивно и нагло. Потому и происходит усиление военной компоненты НАТО на море", - убежден Богдан Яременко.

Подробнее по теме, читайте в материале "Телеграфа": Потеря Украиной транзита российского газа в Европу развяжет Путину руки, - нардеп Богдан Яременко.