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Тищенко нашли новую руководящую должность: СМИ узнали, чем займется нардеп

Тищенко нашли новую руководящую должность: СМИ узнали, чем займется нардеп
Обновлено 12:35 Сегодня Телеграф Фото: facebook

Партия "Слуга народа" определилась с руководителем ячейки в Закарпатской области. Им станет народный депутат Николай Тищенко.

Об этом сообщает журналистка и шеф-редактор интернет-издания "Левый берег" Соня Кошкина в своем Телегармм-канале.

"Итак, Николай Тищенко едет в Закарпатье главой местной ячейки СН. Это типа вместо оргвыводов за проваленные киевские выборы (кандидат власти Ирина Верещук заняла в столице четвёртое место). Впрочем, в Ужгороде СН выборы тоже провалила (Щадей имел все шансы выиграть во втором туре, нужно было совсем немного помочь, но ніт, это ж напрягаться надо), так что можно считать один один", - пишет Кошкина.

Как сообщают источники LB.ua в "Слуге народа", свое согласие Тищенко уже дал, о решении будет сообщено во время большого съезда, который состоится в конце месяца (второй его этап).

По данным источников, одна из основных задач, которые встанут перед Тищенко, - возобновление работы местного аэропорта.

"Я, правда, не поняла каким боком глава ячейки к аэропорту. И чем тогда заниматься главе ОГА...Но то уже такое, лирика....", - отметила журналистка.

Стоит уточнить, что новой главой ячейки "СН" в Киеве вместо Тищенко станет Леся Забуранная. Как сообщают источники, ее кандидатура была более нейтральной "и всех устроила".

Напомним, что в феврале запланирован большой съезд партии "Слуга народа", который проведут в два этапы. Планируется, что там будут решаться вопросы кардинального реформирования партии — ее руководящих органов, кадровые ротации, программные принципы.

Сегодня также стало известно, что "СН" планирует выдвинуть кандидатом в народные депутаты на 87 округе в Ивано-Франковской области спортсмена Василия Вирастюка.

Общественность критически отреагировала на такую новость, украинцы гадают, кого еще из известных спортсменов и артистов привлечет партия.

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата
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Закарпатская область, Николай Тищенко, Слуга народа.
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