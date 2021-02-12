Аппетиты растут: Кравчук объяснил, чего Россия добивается обострением на Донбассе

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что Россия намерена интегрировать Донецкую и Луганскую области в свой состав.
Такое мнение он высказал в интервью OBOZREVATEL.
По его словам, Россия хочет от Украины соглашения на установление мира на Донбассе на своих условиях.
Помимо того, Кравчук говорит, что на форуме оккупантов в Донецке было решено полностью подчинить Донецкую и Луганскую области, а не только ОРДЛО, и затем интегрировать их в РФ.
"Уже открыто речь идет не об интеграции в состав Украины, а России", - подчеркнул Кравчук.
По его словам, речь уже не идет о вопросах местного управления, безопасности и прекращении огня, а о создании квазигосударств на территории Украины.
"Ясное дело, что на такую политику и концепцию Украина никогда не согласится и не собирается сдавать свои национальные и государственные интересы", - отметил он.
Как сообщалось ранее, 12 февраля на неизвестном взрывном устройстве подорвался военнослужащий ВСУ.
А 11 февраля на Донбассе погибли сразу двое украинских военных.