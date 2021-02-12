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Аппетиты растут: Кравчук объяснил, чего Россия добивается обострением на Донбассе
Аппетиты растут: Кравчук объяснил, чего Россия добивается обострением на Донбассе

Аппетиты растут: Кравчук объяснил, чего Россия добивается обострением на Донбассе

Аппетиты растут: Кравчук объяснил, чего Россия добивается обострением на Донбассе
Обновлено 20:29 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что Россия намерена интегрировать Донецкую и Луганскую области в свой состав. 

Такое мнение он высказал в интервью OBOZREVATEL

По его словам, Россия хочет от Украины соглашения на установление мира на Донбассе на своих условиях.

Помимо того, Кравчук говорит, что на форуме оккупантов в Донецке было решено полностью подчинить Донецкую и Луганскую области, а не только ОРДЛО, и затем интегрировать их в РФ.

"Уже открыто речь идет не об интеграции в состав Украины, а России", - подчеркнул Кравчук. 

По его словам, речь уже не идет о вопросах местного управления, безопасности и прекращении огня, а о создании квазигосударств на территории Украины. 

"Ясное дело, что на такую политику и концепцию Украина никогда не согласится и не собирается сдавать свои национальные и государственные интересы", - отметил он. 

"Не надо выдумывать": Кравчук высказался про обострение на Донбассе

Как сообщалось ранее, 12 февраля на неизвестном взрывном устройстве подорвался военнослужащий ВСУ

А 11 февраля на Донбассе погибли сразу двое украинских военных

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Леонид Кравчук, Донбасс, ОРДЛО.
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