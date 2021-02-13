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Ермак заявил, что Минские соглашения практически невозможно выполнить, но США могут помочь

Ермак заявил, что Минские соглашения практически невозможно выполнить, но США могут помочь
09:52 Сегодня Телеграф

Минские договоренности практически неосуществимы в том варианте, который есть сейчас, но Украина сделает все для их реализации и в этом ей могут помочь США и нее то.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

По его словам, важно, чтобы представители Франции и Германии, а также США, Великобритании, Канады и Швеции побывали на Донбассе "и собственными глазами увидели, что происходит, а также и то, как Украина выполнят свои обязательства".

Попытка вернуть Донбасс силой обернется санкциями против Украины, - Андрей Рымарук

Если говорить честно, то в той редакции, в которой они сегодня существуют, мне иногда кажется, что они и подписывались с целью и с пониманием, что выполнить их невозможно, - отметил Ермак.

Ермак также подчеркнул, что Украина сделает все для того, чтобы "принципы, заложенные в Минских соглашениях, были выполнены с нашей стороны".

Как сообщал"Телеграф", ранее Ермак предположил, насколько реально Юрию Витренко занять кресло министра энергетики.

 

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Минские соглашения, Андрей Ермак, ОПУ.
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