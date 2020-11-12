Попытка вернуть Донбасс силой обернется санкциями против Украины, - Андрей Рымарук

Бывший разведчик, сотрудник благотворительного фонда помощи армии "Вернись живым" ("Повернись живим") Андрей Рымарук, сыгравший главную роль в фильме «Антлантида», который стал триумфатором международных фестивалей, выдвинут от Украины на «Оскар» и недавно вышел в прокат, по просьбе издания "Телеграф" оценил действия Зеленского и Ко в ракурсе развития кинематографа и разрешения конфликта на Донбассе.

- Украинский режиссер Валентин Васянович, создатель ленты «Атлантида», где вы сыграли главную роль, отказался от ордена, которым его наградил Зеленский. Как расцениваете это решение? Как вообще оцениваете действия Зе-команды в отношении развития кинематографа?

- Решения Васяновича на 100% правильное. Нельзя одной рукой открывать криминальные дела против продакшн, а второй – вручать награды людям, которые их возглавляют. Это какой-то маразматический диссонанс. Как и вообще действия власти по отношению к Госкино, которое как к институция за последние годы состоялось. У наших режиссеров есть, пожалуй, все награды кинофестивалей уровня А и Б. И многих других кинофестов. Разве что "Золотого глобуса" и "Оскара" пока нет. И победу там мы вряд ли получим в ситуации, когда государство руками правоохранительных органов возбуждает дела против потенциальных победителей питчинга (устная или визуальная презентация кинопроекта с целью нахождения инвесторов, готовых его финансировать – Авт.) отбора претендентов Госкино.

И когда в самом Госкино с приходом нового президента сменилось руководство, которое не допускает новых режиссеров и профессионльных продакшн к производству мощных картин, способных потенциально принести награды на международной арене. Почему власть так делает? Мы знаем, кто у нас министр культуры, кому подчиняется одна из мощных съемочных групп телесериалов. У них основная задача – перенаправить как можно больше средств не на качественное кино, которое получит награды, а на проходные телесериалы.

- Как оцениваете действия и заявления наших представителей в ТКГ в ракурсе ситуации на Донбассе?

- Шокировало недавнее заявление Кравчука, что к ответственности намерены привлекать и украинских военных. Как глобально можно обсуждать действия на Донбассе, если такие как Кравчук не владеют азами международного права? Если государство выдает военнослужащему оружие, если у него оно прописано в военном билете – он может (и должен) защищать свою страну. Вплоть до убийства врага. А наши переговорщики несут такую «пургу».

Что сделала власть, чтобы выйти из неудобного «Минска»? Какие форматы предложила международным партнерам, кроме того, что плачет, что не может выйти из Минских соглашений, хоть очень хочет? И что выхода нет. Да есть выход - садитесь за стол переговоров с Францией, с Германией, с новыми президентом США. Докажите, что «Минск» не работает. И у нас доказательств нарушений его со стороны оккупантов – огромное количество. И на примере тех же Азербайджана и Армении всё прекрасно видно. Что их «Минск», что наш – не работают… Их уже привел к массовым жертвам, массированным боевым действиям.

Но у нас просто не хотят искать другого пути… Потому что действующая власть - политические импотенты. Делают всё ситуативно, как хомячок в клеточке. Захотели - покрутили колесо, захотели – покушали, захотели - покакали.

- Возможна ли силовая деоккупция на Донбассе, как это сделал недавно Азербайджан со своими территориями в Нагорном Карабахе?

- У нас связаны руки. Перед тем, как выходить из «Минска», нужно понимать, что страны, которые ввели санкции против РФ, готовы рассмотреть новый формат, сохранить санкции. А если мы по своей инициативе из «Минска» выходим, не предложив альтернативы и не согласовав всё с международными партнерами – санкции с РФ снимут. То же самое – если попытаемся освободить Донбасс силовым путем. Более того, тогда санкции могут наложить и на нас.

Автор: Андрей Питонов