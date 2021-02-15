Андрей Богдан заявил, что умершего посла Украины в Китае шантажировали увольнением

Умершего украинского посла Украины в Китайской народной республике Сергея Камышева шантажировали увольнением из-за связи с экс-главой Офиса президента Украины Андреем Богданом.

Об этом Богдан сообщил в своем Фейсбуке.

"Умер мой хороший товарищ Сергей Камышев. Честный, профессиональный, искренний. Легенда дипломатии. Дважды посол Украины в Китае.

Последние полгода один пи***ас терроризировал его увольнением, потому что "человек Богдана". Туп*му ур*ду непонятно что такое профессионализм и непонятно что такое интересы государства. Ты будешь сидеть ...", - написал он на своей странице в Фейсбуке, комментируя смерть украинского посла в КНР.

Стоит напомнить, что ранее, в субботу, 13 февраля, на 86-м году жизни скончался советский тяжелоатлет, олимпийский чемпион Юрий Власов.