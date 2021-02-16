Рассмотреть неотложно: Витренко призвал Кабмин к кардинальным мерам по "Нафтогазу"

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08:03 Сегодня Телеграф Фото: facebook

Временно исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко предложил премьер-министру Денису Шмыгалю рассмотреть вопрос о смене руководства НАК "Нафтогаз Украины", которое возглавляет Андрей Коболев, и прекратить контракты с членами Наблюдательного совета компании.

Об этом сообщили в письме Витренко Шмыгалю от 12 февраля, которое есть в распоряжении LB.UA.

Так, Витренко озвучил ряд причин для таких кадровых изменений:

  • Невыполнение показателей по добыче газа, которые были утверждены правительством, и планы дальнейшего сокращения показателей добычи.
  • Дальнейшие планы по сокращению добычи газа.
  • Результаты ревизии финансово-хозяйственной деятельности АО "НАК"Нафтогаз Украины"

Обнаруженные Офисом крупных налогоплательщиков ГНС нарушения в АО "Укртрансгаз" на сумму 37,3 млрд гривен привели к занижению уплаченных АО "НАК"Нафтогаз Украины" дивидендов на сумму 35,2 млрд гривен.

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"Учитывая приведенные выше факты, а также принимая во внимание информацию, приведенную в приложениях к этому письму, Минэнерго предлагает безотлагательно рассмотреть вопрос смены руководства АО "НАК"Нафтогаз Украины", прекращение контрактов с членами Наблюдательного совета АО "НАК"Нафтогаз Украины" и проведение конкурсов на замещение соответствующих должностей", - говорится в письме.

В то же время Витренко предлагает провести аудит эффективности деятельности АО "НАК"Нафтогаз Украины" и всех предприятий, входящих в Группу Нафтогаз.

Письмо Витренко появился в тот же день, когда Европейский парламент принял резолюцию о прогрессе реформ в Украине.

письмо

письмо Витренко

Стоит отметить, что на данный момент уволить главу НАК может лишь Наблюдательный совет НАК, которая сейчас состоит из 5 действующих членов - 2 от государства и 3 независимых. Вместе с тем, согласно уставу НАК (п.68), собрание акционеров, которым является Кабинет министров, может досрочно прекратить полномочия всего состава Наблюдательного совета, или некоторых ее членов и назначить новый состав или отдельных членов этого органа.

Стоит напомнить, что ранее исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко объяснил, почему нельзя продавать газ для украинцев по себестоимости.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, Нафтогаз, Юрий Витренко, Денис Шмыгаль.
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