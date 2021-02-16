На переговорах ТКГ по Донбассу возник спор: участник раскрыл суть

Рабочая группа по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы (ТКГ) на заседании во вторник, 16 февраля, безуспешно пытались определить термины "стороны военного конфликта на Донбассе", "Донбасс", "ОРДЛО", "народ Донбасса", а также кто из сторон что под ними понимает.

Об этом сообщил лен украинской делегации в ТКГ (один из участников политической подгруппы), глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса Сергей Гармаш.

"Сегодня на заседании рабочей группы по политическим вопросам ТКГ, как никогда часто поднимался вопрос о сторонах военного конфликта на Донбассе. Да, да – на 7 году войны…", - написал Гармаш по итогам заседания политической группы ТКГ.

По его словам, представители России утверждали, что это Украина и "Донбасс" "(что они понимают под этим понятием – неясно. Наверное, часть Донецкого угольного бассейна в Ростовской области РФ)".

"Также с той стороны звучал вариант - "народ Донбасса" (тоже не понятно, что не поделили с Украиной жители Покровска, Доброполья, Краматорска, Мариуполя… плюс полтора миллиона вынужденных переселенцев), - добавил эксперт.

Он отметил, что украинская сторона четко указала, что конфликтуют Россия и Украина. И попросила не делать таких провокаций, потому что они отвлекают участников консультаций от обсуждения Плана действий, предложенного Украиной.

"Понятно же, что мы не можем просто молчать, когда делаются такие абсурдные, и по форме и по содержанию, заявления", - пояснил позицию украинской стороны Гармаш.

В общем, констатировал он, к согласию в определении сторон конфликта участники переговоров еще не пришли, "но тот факт, что этот вопрос стал вызывать так много внимания, дает надежду".

В этом контексте Гармаш рассказал, что украинская делегация по прежнему пытается выяснить у представителей России, какую же территорию они понимают под понятием "ОРДЛО".

"Потому что та, которая, по факту была захвачена российскими НВФ, на 1400 км больше, чем зафиксированная в Минских соглашениях, и на какую, тогда, территорию распространяются Минские договоренности – остается не ясным", - пояснил член политической группы ТКГ от Украины.

"Этот вопрос – не менее основополагающий, чем определение сторон конфликта. Но и здесь мы не получаем четкого ответа, хоть он и записан в Минских соглашениях. Москва обладает поразительной способностью становиться глухой и слепой, когда не хочет чего-то видеть и слышать. Особенно если речь о подписанных ею же договоренностях…", - написал Гармаш.

Подытоживая прошедшее заседание, он отметил, что потом, кто-то удивляется, почему переговоры не дают результата: "Переговоры кого, с кем, и о чем?..."