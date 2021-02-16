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На переговорах ТКГ по Донбассу возник спор: участник раскрыл суть

На переговорах ТКГ по Донбассу возник спор: участник раскрыл суть
21:25 Сегодня Телеграф

Рабочая группа по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы (ТКГ) на заседании во вторник, 16 февраля, безуспешно пытались определить термины "стороны военного конфликта на Донбассе", "Донбасс", "ОРДЛО", "народ Донбасса", а также кто из сторон что под ними понимает.

Об этом сообщил лен украинской делегации в ТКГ (один из участников политической подгруппы), глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса Сергей Гармаш.

"Сегодня на заседании рабочей группы по политическим вопросам ТКГ, как никогда часто поднимался вопрос о сторонах военного конфликта на Донбассе. Да, да – на 7 году войны…", - написал Гармаш по итогам заседания политической группы ТКГ.

По его словам, представители России утверждали, что это Украина и "Донбасс" "(что они понимают под этим понятием – неясно. Наверное, часть Донецкого угольного бассейна в Ростовской области РФ)".

"Также с той стороны звучал вариант - "народ Донбасса" (тоже не понятно, что не поделили с Украиной жители Покровска, Доброполья, Краматорска, Мариуполя…  плюс полтора миллиона вынужденных переселенцев), - добавил эксперт.

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Он отметил, что украинская сторона четко указала, что конфликтуют Россия и Украина. И попросила не делать таких провокаций, потому что они отвлекают участников консультаций от обсуждения Плана действий, предложенного Украиной.

"Понятно же, что мы не можем просто молчать, когда делаются такие абсурдные, и по форме и по содержанию, заявления", - пояснил позицию украинской стороны Гармаш.

В общем, констатировал он, к согласию в определении сторон конфликта участники переговоров еще не пришли, "но тот факт, что этот вопрос стал вызывать так много внимания, дает надежду".

В этом контексте Гармаш рассказал, что украинская делегация по прежнему пытается выяснить у представителей России, какую же территорию они понимают под понятием "ОРДЛО".

"Потому что та, которая, по факту была захвачена российскими НВФ, на 1400 км больше, чем зафиксированная в Минских соглашениях, и на какую, тогда, территорию распространяются Минские договоренности – остается не ясным", - пояснил член политической группы ТКГ от Украины.

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"Этот вопрос – не менее основополагающий, чем определение сторон конфликта. Но и здесь мы не получаем четкого ответа, хоть он и записан в Минских соглашениях. Москва обладает поразительной способностью становиться глухой и слепой, когда не хочет чего-то видеть и слышать. Особенно если речь о подписанных ею же договоренностях…", - написал Гармаш.

Подытоживая прошедшее заседание, он отметил, что потом, кто-то удивляется, почему переговоры не дают результата: "Переговоры кого, с кем, и о чем?..."

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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Переговоры, Заседание, Сергей Гармаш, ТКГ, Политическая группа.
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