Скандал вокруг избиения стендапера депутатом: в "голосе" приняли решение по судьбе Богатова

Фракция партии "Голос" в Киевсовете исключила из своего состава депутата Константина Богатова после инцидента между ним и стендап-комиком Владом Капицей в арт-центре "Братислава"14 февраля. Депутата возмутился тем, что артист в своем выступлении использовал ненормативную лексику.

Об этом официально сообщили на сайте партии.

"Константин Богатов больше не является частью нашей команды. Фракция "Голоса" в Киевсовете против любого насилия как реакции на иные культурные предпочтения или художественные вкусы и не будет толерировать таких действий", ㅡ сказано в заявлении.

В "Голосе" отметили, что предлагали Богатову добровольно сложить мандат, но тот отказался. Теперь в политсовете намерены отозвать его по решению громады.

"Нам неприятно принимать такое решение, но, по нашему мнению, это единственный правильный выход. Мы благодарны г-ну Константину за его многолетние проекты для общины Киева и надеемся, что он делами восстановит свою репутацию", ㅡ добавили в политсиле.

Как сообщалось, в декабре прошлого года политическая фракция "Голос" сменила руководителя.