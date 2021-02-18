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Скандал вокруг избиения стендапера депутатом: в "голосе" приняли решение по судьбе Богатова

Скандал вокруг избиения стендапера депутатом: в "голосе" приняли решение по судьбе Богатова
07:19 Сегодня Телеграф Фото: facebook

Фракция партии "Голос" в Киевсовете исключила из своего состава депутата Константина Богатова после инцидента между ним и стендап-комиком Владом  Капицей в арт-центре "Братислава"14 февраля. Депутата возмутился тем, что артист в своем выступлении использовал ненормативную лексику.

Об этом официально сообщили на сайте партии.

"Константин Богатов больше не является частью нашей команды. Фракция "Голоса" в Киевсовете против любого насилия как реакции на иные культурные предпочтения или художественные вкусы и не будет толерировать таких действий", ㅡ сказано в заявлении.

В "Голосе" отметили, что предлагали Богатову добровольно сложить мандат, но тот отказался. Теперь в политсовете намерены отозвать его по решению громады.

"Нам неприятно принимать такое решение, но, по нашему мнению, это единственный правильный выход. Мы благодарны г-ну Константину за его многолетние проекты для общины Киева и надеемся, что он делами восстановит свою репутацию", ㅡ добавили в политсиле.

Как сообщалось, в декабре прошлого года политическая фракция "Голос" сменила руководителя.

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата
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Киевсовет, Голос, Константин Богатов.
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