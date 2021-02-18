Кулеба намекнул, что Байден настроен вмешаться в конфликт на Донбассе

На фоне обострения ситуации на Донбассе, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба косвенно намекнул н то, что президент США Джо Байден готов вмешаться в конфликт, в чем Украина будет крайне заинтересована.

Об этом сообщают "Факты ICTV".

"Украина однозначно будет приветствовать более глубокое привлечение США к противодействию агрессивным действиям России. Будет ли это в Нормандском формате или самостоятельная роль США, это уже вопрос переговоров", - отметил он.

Кулеба намекнул, что есть веские основания полагать, что новая администрация Байдена будет считать усилия по сдерживанию российской агрессии одним из своих приоритетов.

В свою очередь, несмотря на то, что США давно влияют на ситуацию в зоне военного конфликта на Донбассе, Россия не хочет видеть Соединенные Штаты в качестве участника в Нормандском формате. Тоже касается и Великобритании. Подробнее об этом, читайте в материале "Телеграфа": Шмыгаля сделают громоотводом, решение уже принято... но есть один момент, - политолог Кирилл Сазонов.