"Оскар" за лучшую мужскую роль: реакция Ганапольского на покупку Порошенко "Прямого" поразила сеть

В сети бурно обсуждают покупку бывшим президентом Украины, собственником "5 канала" Петром Порошенко телеканала "Прямой", который ранее официально принадлежал бывшему главе КГГА Владимиру Макеенко.

Своим мнением на этот счет пользователи делятся в соцсетях.

Большинство пользователей не смогли не заметить реакцию журналиста Матвея Ганапольского, который узнав об этой новости на эфире не смог скрыть своего искреннего удивления.

"Номинанты на Оскар 2021 за лучшую мужскую роль: Том Хэнкс, Гэри Олдмен, Энтони Хопкинс, Матвей Ганапольский", - пошутил журналист Михаил Ткач.

"Гетман себе не изменяет", Навіть Станіславський би "повєріл")))", "Это так смешно. А вообще, это же как нужно относиться к своим зрителям, чтобы так какать в глаза", - комментируют в сети.

Ранее "Телеграф" составил инфографику, которая наглядно показывает, кто из известных публичных личностей, владеет телеканалами в Украине.