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Под удар могут попасть и Шарий с Порошенко: эксперт дал прогноз на новые санкции Зеленского

Под удар могут попасть и Шарий с Порошенко: эксперт дал прогноз на новые санкции Зеленского
Обновлено 09:57 Сегодня Телеграф Фото: twitter

После закрытия каналов лидера "ОПЗЖ" Виктора Медведчука, под новые санкции могут попасть и канал пятого президента Украины Петра Порошенка, а также блогер Анатолий Шарий.

Такое мнение озвучил руководитель Фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко.

"Когда закрыли каналы Медведчука, многие эксперты прогнозировали, что Шарий, занявший непримиримую позицию по отношению к украинской власти, может быть следующим, кто попадет под санкции", - рассказал эксперт.

По его словам, как-то отреагировать на такие действия Шарию будет достаточно сложно.

В то же время, по опыту закрытия каналов Медведчука, видно, что значительной реакции мировой общественности не последует.

"Думаю, Зеленскому, который предпринимает определенные шаги на юго-восточном направлении, зачищая там информационное пространство, логично было бы это сделать и на западном направлении. Так что не удивлюсь, если под санкции попадает и канал Порошенко", - отмечает Бондаренко.

В ответ на вопрос о заседании Совета национальной безопасности и обороны 19 февраля, на котором может быть рассмотрено продолжение "санкционного кейса", эксперт ответил:

"Не удивлюсь, если будут закрыты не только каналы, но и бизнесы, люди, если начнутся аресты "ради защит нацбезопасности"".

Он считает, что любая власть, даже самая демократичная, через какое-то время тяготеет к тем или иным тоталитарным формам. Срабатывает инстинкт политического самосохранения.

"А то, что сегодня нашу власть не могут ограничить в этих устремлениях – проблема отсутствия гражданского общества, проблема граждан, которые не могут самоорганизоваться и остановить этот процесс", - уверен Бондаренко.

Подробнее по теме читайте в материале "Телеграфа": "Не удивлюсь, если под санкции попадает и канал Порошенко, будут закрыты бизнесы и начнутся аресты", - Кость Бондаренко о горячих темах украинской политики.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Петр Порошенко, Анатолий Шарий.
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