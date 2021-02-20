Всплыли неожиданные данные о связях испанского Пабло Аселя с боевиками на Донбассе

Рэпер Пабло Асель, из-за ареста которого в Испании уже несколько дней происходят протесты, после начала войны на Донбассе организовал в Испании несколько концертов поддержку боевиков группировок "ЛНР" и "ДНР".

Об этом сообщил российский писатель, боевик так группировки "ДНР" Захар Прилепин в своем Telegram-канале.

По его словам, все собранные деньги Асель отправил боевикам на Донбасс.

"Почему до сих пор мы не заступились за него, и не создали прецедент, покрывающий шум вокруг "немецкого прецедента"с лихвой? У нас, что, так много сторонников и товарищей за пределами РФ?" – написал Прилепин.

Напомним, Пабло Асель был арестован полицией Каталонии во вторник, 16 февраля. До этого он со своими сторонниками забаррикадировались в университете города Льейда. Поводом для задержания стал приговор за прославление терроризма и оскорбление королевской семьи в Twitter и в одной из его песен. Музыканта приговорили к девяти месяцам заключения. Репер должен был добровольно явиться в тюрьму еще 12 февраля, однако этого не сделал.

Как сообщал "Телеграф", ранее Прилепин застал врасплох российского стилиста Сергея Зверева вопросом про Крым.