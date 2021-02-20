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Санкции против Медведчука: появилась реакция США

Санкции против Медведчука: появилась реакция США
Обновлено 17:57 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Соединенные Штаты Америки поддержали введение санкций против нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука. 

Об этом сообщается в твиттере посольства США в Киеве. 

"Мы поддерживаем усилия Украины относительно защиты суверенитета и территориальной целостности посредством применения санкций", - говорится в сообщении. 

Там также напомнили, что Медведчук попал в санкционный список США еще в 2014 году из-за подрыва безопасности, территориальной целостности и демократических институций Украины.  

В тот же день, 17 марта 2014 года, под американские санкции помимо Медведчука попали т.н."глава Крыма" Сергей Аксенов, т.н. "председатель Государственного совета Республики Крым" Владимир Константинов и беглый президент Украины Виктор Янукович. 

Как сообщалось ранее, Совет национальной безопасности и обороны Украины 19 февраля принял решение о введении санкций против Медведчука. Кроме него в список попала его жена Оксана Марченко и еще шесть человек

Вечером того же дня секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что новые санкции будут введены уже на следующем заседании Совета.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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США, Санкции, СНБО, Виктор Медведчук.
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