Санкции против Медведчука: появилась реакция США

Соединенные Штаты Америки поддержали введение санкций против нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Об этом сообщается в твиттере посольства США в Киеве.

"Мы поддерживаем усилия Украины относительно защиты суверенитета и территориальной целостности посредством применения санкций", - говорится в сообщении.

Там также напомнили, что Медведчук попал в санкционный список США еще в 2014 году из-за подрыва безопасности, территориальной целостности и демократических институций Украины.

В тот же день, 17 марта 2014 года, под американские санкции помимо Медведчука попали т.н."глава Крыма" Сергей Аксенов, т.н. "председатель Государственного совета Республики Крым" Владимир Константинов и беглый президент Украины Виктор Янукович.

Ми підтримуємо зусилля України щодо захисту суверенітету та територіальної цілісності через запровадження санкцій. З 2014 року Медведчук перебуває під санкціями США за підрив безпеки, територіальної цілісності та демократичних інституцій України - https://t.co/QvC7Pfn5de — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) February 20, 2021

Как сообщалось ранее, Совет национальной безопасности и обороны Украины 19 февраля принял решение о введении санкций против Медведчука. Кроме него в список попала его жена Оксана Марченко и еще шесть человек.

Вечером того же дня секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что новые санкции будут введены уже на следующем заседании Совета.