Крушение Боинга МАУ: Иран не хочет сотрудничать с Украиной в расследовании

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07:34 Сегодня Телеграф Twitter Vitaliy Trubnykov

Представители Ирана не способствуют прозрачности и оперативности расследования катастрофы самолета Boeing "Международных авиалиний Украины" близ Тегерана.

Об этом заявил замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин в эфире телеканала "Украина 24".

 "Буквально с первых дней трагедии украинские следователи вышли на контакт с иранскими коллегами. И направили запросы о международно-правовой помощи. В то же время, к сожалению, ответы на эти запросы или приходят со значительными задержками, либо не содержат фактической информации, которая крайне необходима для продвижения украинского расследования", - сказал Енин.

Под стражей всего один человек: в Иране готовят обвинение по делу о катастрофе самолета МАУ

По словам замминистра, украинская сторона в ходе переговоров с Ираном Украина неоднократно отмечала заинтересованность в прозрачности этого процесса.

"Мы настаивали, чтобы Иран приоткрыл завесу над теми событиями, по крайней мере, для узкого круга специалистов. Мы предложили и создание совместной следственной группы. Мы говорили о проведении совместных следственных действий. Но до сих пор иранская сторона не ответила нам положительно на эти предложения", - сказал Енин.

 Как сообщалось, авиалайнер Boeing 737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) выполнял международный рейс PS752 из Тегерана в Киев 8 января 2020 года, но примерно через 3 минуты после взлета его сбили ракеты "земля-воздух", выпущенными с баз КСИР в Иране.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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Все по теме:

Авиакатастрофа, Иран, МАУ, Расследование, Евгений Енин.
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