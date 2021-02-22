Кадыров рассказал о встрече с Уруским

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на разлетевшийся по сети снимок с вице-премьером Украины Олегом Уруским.

Об этом он написал в своем Телеграм-канале.

По словам Кадырова, о том, кто находится рядом с ним он узнал из СМИ и до этого не знал, кто такой Уруский.

"Вся эта шумиха высосана из пальца и не стоит выеденного яйца. Хотел бы обратиться к тем, кто раздул этот скандал: не занимайтесь ерундой", - написал он.

Как сообщалось ранее, 22 февраля премьер Украины Денис Шмыгаль обнародовал фото, на котором Уруский запечатлен рядом с Кадыровым на военно-технической выставке IDEX 2021 и потребовал немедленных объяснений.

Сам Уруский фото объяснил тем, что, согласно протоколу государства-организатора, личные гости Правящей семьи были размещены в алфавитном порядке, а сам он никаких контактов с Кадыровым не имел.