Кулеба заявил, что Россия в Крыму наращивает свой ядерный потенциал

Российская Федерация активно наращивает ядерный потенциал на территории временно оккупированного ею Крымского полуострова.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время выступления в сегменте высокого уровня Конференции по разоружению 2021 года во вторник, 23 февраля, сообщает пресс-служба украинского МИД.

"Министр обратил внимание участников конференции на угрожающее и незаконное наращивание ядерного потенциала России во временно оккупированном Крыму, что подрывает безъядерный статус украинского полуострова", - говорится в сообщении.

Кулеба отдельно остановился на фактах пренебрежения Россией рядом международных договоров по контролю над вооружениями, разоружением и нераспространением.

"Гибридная агрессия России против Украины подрывает архитектуру глобальной безопасности, построенную на таких основных международных документах, как Договор о нераспространении ядерного оружия, Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и их уничтожении, Конвенция о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного вооружения, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие", - отметил он.

В своем выступлении Дмитрий Кулеба отметил важность конференции как переговорной площадки для разработки новых политико-правовых инструментов контроля над вооружениями.

"Кулеба призвал присутствующих рассматривать временную оккупацию Крымского полуострова и развязывание Россией вооруженного конфликта в отдельных районах Донбасса как угрозу ее военной экспансии на восток и юг Европейского континента", - добавили в МИД.