Военным РФ в Крыму нужно 2,6 млн кубометров в год: Наев объяснил, почему местному населению не хватает воды

Увеличение количества военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации в оккупированном ею Крыму, коих сейчас на полуострове насчитывается около 33 тыс. человек личного состава, значительно влияет на обеспеченность местного населения пресной водой.

Об этом сказал командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев в комментарии "Укринформу".

"Тот факт, что в настоящее время руководство Российской Федерации не может полноценно обеспечить Крым пресными водными ресурсами - достаточно очевиден. И это, прежде всего, вызывает дальнейший упадок промышленности и сельского хозяйства, а также является предпосылкой возникновения гуманитарной и экологической проблемы. Согласно официальным данным, на 1 января 2021г, на временно оккупированной территории АР Крым на постоянной основе проживают 2 416 856 человек. Вместе с тем, имеющаяся численность российских войск составляет около 33 тысячи человек", - подчеркнул Наев.

Увеличение численности военнослужащих ВС РФ в Крыму существенно влияет на уровень обеспеченности местного населения водой, отметил командующий Объединенных сил.

"Россия продолжает "накачивать" полуостров оккупационными войсками. Учитывая этот факт и согласно нормам российского Минобороны, для такого количества военных нужно около 2,6 миллиона кубометров воды в год. Также, кроме личного состава военнослужащих, надо учитывать обслуживание военной техники, бытовые нужды и самое главное - создание дополнительных резервов с водой для автономного обеспечения потребностей в случае чрезвычайной ситуации с целью недопущения снижения боеготовности воинских подразделений", - рассказал Наев.

Учитывая нынешнюю политику России, командующий не исключил, что количество российских военных на оккупированном полуострове будет расти и дальше.

Как сообщалось, на днях в оккупированном Россией Крыму полностью пересохла река.