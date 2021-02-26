Зеленский хочет наказывать за неисполнение решений СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 19 февраля "О состоянии выполнения решений СНБО". Об этом сообщает пресс-служба офиса президента.

Решение СНБО предусматривает, что Кабинет министров должен обеспечивать выполнение органами исполнительной власти решений СНБО, введенных в действие указами президента Украины.

Кроме того, правительство обязано принять меры по привлечению к ответственности лиц, виновных в невыполнении введенных в действие решений СНБО.

При этом премьер-министр должен взять под личный контроль деятельность руководителей органов исполнительной власти по обеспечению выполнения задач, возложенных на соответствующие органы решениями СНБО, введенными в действие указами президента.

Напомним, в пятницу, 19 февраля 2021 года СНБО Украины ввел санкции в отношении народного депутата Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.

Ранее, СНБО ввел санкции против "правой руки" Виктора Медведчука Тараса Козака. В результате были закрыты три оппозиционных канала NewsOne, 112 Украина и ZIK.