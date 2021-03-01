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"Дружба с Путиным токсична": сеть бурно обсуждает приговор Саркози

"Дружба с Путиным токсична": сеть бурно обсуждает приговор Саркози
Обновлено 18:02 Сегодня Телеграф

В Украине бурно обсуждают приговор бывшему президенту Франции Николя Саркози, который получил год тюремного заключения и еще два условно, по "делу о прослушивании".

Своим мнением на этот счет украинцы делятся в соцсетях.

В частности Саркози припомнили дружбу с президентом России Владимиром Путиным, назвав ее "токсичной".

Также пользователи вспомнили про бывшего президента Петра Порошенко и действующего гаранта Владимира Зеленского, которые не могли "не напрячься" после приговора Саркози.



Приговор Саркози

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В то же время часть пользователей тут же успокоили и Порошенко, и Зеленского, ведь "во Франции есть суды, в отличие от Украины" и "у нас тем временем даже подозрения боятся подписывать" да и закон о неприкосновенности пока никто не отменял.

 

 

Как сообщал "Телеграф", ранее разведка США обвинила наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана аль-Сауда в организации операции по убийству журналиста Джамаля Хашогги в 2018 году. 

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Все по теме:

Николя Саркози, Петр Порошенко, Суды, Владимир Зеленский, Приговоры.
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