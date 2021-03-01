"Дружба с Путиным токсична": сеть бурно обсуждает приговор Саркози

В Украине бурно обсуждают приговор бывшему президенту Франции Николя Саркози, который получил год тюремного заключения и еще два условно, по "делу о прослушивании".

Своим мнением на этот счет украинцы делятся в соцсетях.

В частности Саркози припомнили дружбу с президентом России Владимиром Путиным, назвав ее "токсичной".

Дружба з Путіним токсична.Запитайте у Медведчука.

Паризький суд засудив колишнього президента Франції Ніколя Саркозі до трьох років позбавлення волі, два з яких умовно, у справі про корупцію та торгівлю впливом. Про це повідомляє Euronews.

Один рік Саркозі проведе у в'язниці.

Суд в Париже признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновным в коррупции. Его приговорили к трем годам тюремного срока, из которых 2 года условных.

Вы что хотите как во Франции? pic.twitter.com/k1J7qZaiZR — Krychek (@Krychek5) March 1, 2021

Также пользователи вспомнили про бывшего президента Петра Порошенко и действующего гаранта Владимира Зеленского, которые не могли "не напрячься" после приговора Саркози.







В то же время часть пользователей тут же успокоили и Порошенко, и Зеленского, ведь "во Франции есть суды, в отличие от Украины" и "у нас тем временем даже подозрения боятся подписывать" да и закон о неприкосновенности пока никто не отменял.

Кіт Ларрі тут повідомив дуже приємну новину, що путінського посіпаку Саркозі посадили за корупцію. Бо у Франції є суди, на відміну від України. https://t.co/DDVfCSlDkM — kill $(pgrep -f covid19) (@cyan_crt) March 1, 2021

Суд Парижа приговорил Саркози к трём годам тюрьмы, два из которых — условно. А ведь мог бы просто сделать себе пожизненную неприкосновенность. Наш всё-таки поумнее будет. — Хроника деградации (@sergeenko_i) March 1, 2021

Как сообщал "Телеграф", ранее разведка США обвинила наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана аль-Сауда в организации операции по убийству журналиста Джамаля Хашогги в 2018 году.