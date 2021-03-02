В Верховной Раде заработали сенсорные кнопки для голосования: как они выглядят

Еще 1 марта в Верховной Раде установили новые сенсорные кнопки, для того чтобы голосовать. В то же время народный депутат Владимир Вятрович показал, как выглядит данное нововведение.

Об этом он сообщил в своем Фейсбуке.

"Давно пора было это сделать, тем более, что технически в этом созыве могла бы использовать эту кнопку", - написал нардеп.

Он также показал фото той самой сенсорной кнопки для голосований из Рады:

В то же время украинский народный депутат Роман Грищук в своем Фейсбуке рассказал, как работает нововведенная сенсорная кнопка в Раде:

Стоит напомнить, что ранее, 12 февраля народный депутат Владислав Поляк получил приглашение на допрос в Офис Генпрокурора по обвинению в "конопкодавстве".