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Стартовая кнопка Разумкова: что изменит сенсорное голосование нардепов в Раде

Стартовая кнопка Разумкова: что изменит сенсорное голосование нардепов в Раде
11:40 Сегодня Телеграф Верховная Рада

 Во вторник, 2 марта, Верховная Рада Украины заработала по новым правилам. В сессионном зале парламента появилась специальная сенсорная кнопка, благодаря которой "кнопкодавство" во время голосований станет невозможным. Политолог Виктор Таран в комментарии "Телеграфу" отметил, что это событие возвращает Верховной Раде субъектность и делает более значимой фигуру спикера.

"Введение сенсорной кнопки – революционный шаг для украинского парламента. Ранее олигархи скупали нардепов, а по залу заседаний мог бегать "пианист", который нажимал кнопки "за себя и за того парня". Мандат, отдельно взятый голос – обесценились. Теперь же каждый голос станет на вес золота. А ключевым игроком будет – спикер парламента. В данный момент – Дмитрий Разумков", – подчеркивает Виктор Таран.

По его мнению, теперь, чтобы собрать необходимое количество голосов, Офису президента и Кабмину точно придется договариваться со спикером, а не проворачивать дела за его спиной.

"Именно спикер всегда точно знает, сколько человек в зале, какие возможны форматы коалиции под то или иное решение. И во многом именно от спикера могут зависеть результаты голосования. Ведь он может или поставить на голосование закон, когда в зале есть люди, способные его поддержать. Или поставить, отлично зная, что в данный момент этот проект закона провалят. Введением этой кнопки Разумков, который лоббировал данную идею, сделал очередной шаг к политической субъектности. Можно говорить, что сенсорная кнопка – это еще и стартовая кнопка Разумкова. Нажав на нее, он дал старт своей политической карьере», – рассуждает Виктор Таран.

По его мнению, спикера Мороза будут помнить как человека, при котором парламент принял Конституцию Украины. Спикера Турчинова – как человека, который, будучи на тот момент и.о. президента, начал противостоять российской агрессии. А спикера Разумкова – как человека, который реформировал парламент, вернут ему субъектность.

Отметим, что в пятницу, 12 февраля следователи из Офиса Генерального прокурора вызвали на допрос народного избранника Украины Владислава Поляка. Он стал первым нардепом, кому официально предъявили обвинения в "кнопкодавстве".

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Верховная Рада, Виктор Таран, Дмитрий Разумков, Сенсорное голосование.
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