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Суд разрешил арест Шария: уже появилась реакция блогера

Суд разрешил арест Шария: уже появилась реакция блогера
13:05 Сегодня Телеграф Фото: twitter

2 марта в Печерском суде дали разрешение на задержание блогера Анатолия Шария, который обвиняется в госизмене и с 16 февраля в Министерства внутренних дел значится, как лицо, скрывающееся от следствия.

Об этом сообщили на сайте МВД Украины.

Стоит отметить, что данное решение суда принималось еще в феврале, 25 числа и обжаловать его не возможно.

В свою очередь сам Шарий отреагировал на данное заявление сообщив, что считает данные действия правоохранительных органов "нарушение закона".

Кто такой Анатолий Шарий - его биография и скандалы с участием политика

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Блогер также прокомментировал пост СБУ в Твиттере своим матерным комментарием.

сбу

Стоит напомнить, что ранее, Шарий был занесен в список СБУ разыскиваемых государством лиц из-за неявки на допрос.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Анатолий Шарий.
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