Суд разрешил арест Шария: уже появилась реакция блогера

2 марта в Печерском суде дали разрешение на задержание блогера Анатолия Шария, который обвиняется в госизмене и с 16 февраля в Министерства внутренних дел значится, как лицо, скрывающееся от следствия.

Об этом сообщили на сайте МВД Украины.

Стоит отметить, что данное решение суда принималось еще в феврале, 25 числа и обжаловать его не возможно.

В свою очередь сам Шарий отреагировал на данное заявление сообщив, что считает данные действия правоохранительных органов "нарушение закона".

Блогер также прокомментировал пост СБУ в Твиттере своим матерным комментарием.

Стоит напомнить, что ранее, Шарий был занесен в список СБУ разыскиваемых государством лиц из-за неявки на допрос.