СБУ выносит дело Шария на международный уровень и взялась за его партию

Служба безопасности Украины направила в прокуратуру Киева запросы о международной правовой помощи и необходимые материалы для организации и проведения следственных действий на территории других стран в уголовном производстве по делу подозреваемого в госизмене пророссийского блогера-пропагандиста Анатолия Шария.

Об этом в понедельник, 1 марта, сообщается на сайте СБУ.

Кроме этого, сообщили в спецслужбе, в ходе досудебного расследования выявлен факт внесения заведомо ложных сведений при перерегистрации "Партии Шария".

"Указанные сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 358 Уголовного кодекса Украины ("Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов")", - говорится в сообщении.

В спецслужбе отметили, что также направили эти материалы в Киевскую городскую прокуратуру для дальнейшего правового реагирования.

Как сообщалось, 25 февраля Служба безопасности Украины объявила в государственный розыск Шария, поскольку он не явился для участия в допросе в качестве подозреваемого.